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Celta Vigo, Atletico Madrid deplasmanından bir puanla çıktı

Celta Vigo, Atletico Madrid deplasmanından bir puanla çıktı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 5. hafta mücadelesinde Atletico Madrid, sahasında karşılaştığı maçta Celta Vigo ile 0-0 berabere kaldı.

Atletico Madrid, sahasında Celta Vigo ile karşı karşıya geldi. Maç başladığı gibi 0-0 berabere tamamlandı.

Öte yandan maça ilk 11 başlayan milli futbolcu Okay Yokuşlu 66. dakikada yerini Pepe Cheik Diop'a bıratı.

Puanını 10'a yükselten Atletico Madrid bir sonraki hafta maçını Mallorca ile deplasmanda oynayacak.

5 puanla 14. sırada yer alan Celta Vigo ise Espanyol ile sahasında karşılaşacak.

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