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Celta, Barcelona'dan Denis Suarez'i aldı

Celta, Barcelona'dan Denis Suarez'i aldı

İspanya'nın Celta Vigo Kulübü, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Denis Suarez'i Barcelona'dan transfer etti.

Barcelona Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada, Denis Suarez'in 12,9 milyon avro ve başarıya bağlı olarak 3,1 milyon avro prim ile Celta Vigo'ya transfer olduğu bildirildi.

Futbol kariyerine başladığı Celta Vigo'ya geri dönen İspanyol futbolcu Suarez, 29 Ocak'ta sezon sonuna kadar İngiltere'nin Arsenal takımına kiralık olarak gitmişti.

 Suarez, kadrosunda Türk futbolculardan Okay Yokuşlu ve Emre Mor'un olduğu Celta ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

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