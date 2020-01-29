Cedi Osman'ın depremzedelere desteği sürüyor

NBA'de milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, New Orleans Pelicans maçında Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem nedeniyle panolara 'Elazığ dualarımız sizinle' ve potalara 'Malatya' yazıp destek verdi.

Milli basketbolcu Cedi Osman bu jeste sosyal medya hesabından teşekkür ederek yanıt verdi.

Cedi yaptığı paylaşımda ''Maç boyunca panolara “Elazığ dualarımız sizinle” ve potalara “Malatya” yazıp farkındalığımıza destek veren tüm Cleveland Cavaliers organizasyonuna kalpten teşekkürlerimle. Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum.'' dedi.

Cedi Osman, Chicago Bulls karşılaşmasında atılacak her 3 sayılık basket için 200 dolar bağışta bulunacağını açıklamıştı. Milli basketbolcu kampanya sonundan depremzedeler için 385 bin TL toplandığını duyurmuştu.

(TRT Spor)