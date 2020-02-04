Cedi Osman'ı 15 sayı attığı maçta Cleveland Cavaliers, New York Knicks'e boyun eğdi

NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın alt sıralarındaki takımların mücadelesinde Knicks, konuk olduğu Cavaliers'ı, uzatma sonunda 139-134 mağlup etti.
Knicks'i galibiyete, 17 sayı, 15 asist, 11 ribauntla "triple double" yapan Elfrid Payton, 26 sayı kaydeden Marcus Morris ve 20 sayı, 8 ribauntla oynayan Julius Randle taşıdı.
Cavaliers'ta 33 sayı, 13 ribaunt, 6 asistle "double double"a imza atan Kevin Love ve 29 sayı, 7 asist üreten Collin Sexton'ın performansı galibiyete yetmedi. Cedi Osman ise 15 sayı, 4 ribaunt, 2 asistle maçı tamamladı.
- Furkan'dan 6 sayı
Doğu Konferansı'nın iddialı ekipleri Miami Heat ile Philadelphia 76ers arasındaki karşılaşmada gülen taraf, 137-106'lık skorla ev sahibi Heat oldu.
38 sayı, 7 ribaunt ve 3 top çalmayla oynayan Heat'in all-star oyuncusu Jimmy Butler, kendi adına sezonun en yüksek skoruna ulaştı.
Arka arkaya 3. yenilgisini alan 76ers'ta Joel Embiid 29 sayı, 12 ribaunt, Ben Simmons 16 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, Furkan Korkmaz ise 6 sayı, 2 ribaunt, 2 asistle mücadele etti.
- Sonuçlar
Indiana Pacers-Dallas Mavericks: 103-112
Charlotte Hornets-Orlando Magic: 100-112
Washington Wizards-Golden State Warriors: 117-125
Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 134-139 (uzatmada)
Atlanta Hawks-Boston Celtics: 115-123
Brooklyn Nets-Phoenix Suns: 119-97
Miami Heat-Philadelphia 76ers: 137-106
Memphis Grizzlies-Detroit Pistons: 96-82
Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves: 113-109
Los Angeles Clippers-San Antonio Spurs: 108-105
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