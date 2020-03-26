Cedi Osman'dan 'evde kal' çağrısına uyan 5 kişiye imzalı milli forma

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kendisini sosyal medya üzerinden yürütülen dayanışmaya davet eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yanıt vererek, "Sayın Bakan'ım çok teşekkür ederim. Bu twitin altında #EvdeKal etiketiyle benim gibi evden fotoğrafını paylaşan ilk 5 kişiye imzalı milli takım formamdan hediye edeceğim." ifadelerini kullandı.
Cedi, "Şimdi sıra sizde." diyerek basketbolcular Semih Erden, Kenan Sipahi, Furkan Korkmaz, Doğuş Balbay ve Birkan Batuk'u da kampanyaya katılmaya davet etti.
Fenerbahçe, milli boksör Serhat Güler'in ikinci koronavirüs testinin negatif çıktığını ve sporcunun hastaneden taburcu olduğunu açıkladı.
İngiltere Futbol Federasyonu, 6. lig seviyesinde olan Ulusal Kuzey ve Güney Ligleri ile daha alt seviyede olan liglerde sezonun iptal edildiğini ve herhangi bir şampiyon belirlenmeyeceğini açıkladı.
Milli futbolcumuz Merih Demiral, eğitimine evinden devam edip fotoğraf gönderen 100 öğrenciye kitap seti göndereceğini, ayrıca koronavirüse rağmen evinden çıkmak zorunda olan ve Kızılay'ın belirleyeceği 2000 aileye erzak yardımı yapacağını açıkladı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına destek verdi.
Medipol Başakşehir, futbolcular, teknik heyet ve personele yapılan koronavirüs testlerinin sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "evde kaldığını" gösteren 100 kişiye, "Türkiye'nin Basketbol Aşkı" kitabını hediye edeceğini duyurdu.
İngiltere Championship Lig ekiplerinden Leeds United'da futbolcular ve teknik heyet, kulüpte tam zamanlı çalışan personelin maaşlarında kesinti yapılmaması için kendi ücretlerinde kesintiye gidecek.