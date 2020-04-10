Cedi Osman, FIBA'nın internet sitesinde yer alan yazısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde zaman geçirdiğini ifade etti.
Basketbolsuz bir hayatın kendisi için zor olduğunu kaydeden Cedi, "Umarım en kısa zamanda durum daha iyiye gider. Basketbolu ne kadar özlediğimi fark ediyorum. Özellikle de Türkiye için oynamayı özledim." yorumunu yaptı.
Milli formayla sahaya çıktığında yaşadıklarını aktaran Cedi, "Tribünlerin milli marşı okumaya başladığını duyduğunuz anda tüyleriniz diken diken olmaya başlar. Şimdi o anları düşünürken bile tüylerim diken diken oluyor." değerlendirmesinde bulundu.
25 yaşındaki basketbolcu, Türkiye tarihinin en iyi beşini ise, "Kerem Tunçeri, Cedi Osman/Furkan Korkmaz, Hidayet Türkoğlu, Ersan İlyasova ve Mehmet Okur." şeklinde seçti.
Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu doldurma arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ibre Belçikalı teknik adama yöneldi.
Galatasaray, kiralık sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Mario Lemina ve Michael Seri'nin yerine arayışlara başladı. Bu kapsamda sarı-kırmızılıların gündemine gelen isim, milli oyuncu Okay Yokuşlu oldu.
Eskişehirspor, eski file bekçisi Boffin'in alacakları nedeniyle -6 puan silme cezası ile 2 dönem transfer yasağı aldı.
TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, Süper Lig'in başlama tarihi ile alakalı açıklamalarda bulundu.
Işıl Reçber, Rüştü Reçber'in koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona, istifa eden başkan yardımcısı Emili Rousaud'un kulüpte yolsuzluk yapıldığına ilişkin iddialarını yalanladı.
Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi Üst Yöneticisi (CEO) Toshiro Muto, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın 2021 yılında düzenleneceğinin garantisini veremeyeceğini belirtti.