Cedevita Olimpija-Frutti Extra Bursaspor maçı koronavirüs sebebiyle iptal edildi

Organizasyondan yapılan açıklamada, D Grubu'nda Cedevita Olimpija ile Frutti Extra Bursaspor arasında Stozice Spor Salonu'nda bu akşam TSİ 19.30'da başlaması gereken maçın, tüm Cedevita Olimpija kafilesinin pazar gününden bu yana karantina altında olması nedeniyle iptal edildiği belirtildi.
Açıklamada, ULEB Disiplin Kurulu tarafından yapılacak toplantıda alınacak kararın ardından maç sonucunun belirleneceği ifade edildi.
Konuk ekip Frutti Extra Bursaspor'un mücadeleyi hükmen kazanması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı 16 futbolcunun geçtiğimiz sezonki istatistikleri parmak ısırttı. Sarı-Lacivertlilerin yeni yıldızları, geride bıraktığımız sezonda toplam 127 gol, 65 asist yaparak 192 gole direkt katkı sağladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 17 yaşındaki orta oyuncusu Bilal Budak'ı kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli ekip yaptığı transferlerden sonra çok iddialı bir kadroya ulaştı. Teknik Direktör Erol Bulut'un elinde sahaya süreceği iki tane güçlü ilk 11 oluştu.
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, "Ben, John of God değilim; benden mucize beklemeyin " dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim "İstenen transfer yapılmadı" mazeretine takılmadan yoluna devam edecek, şampiyonluk mücadelesi verecek. Fatih Terim, en az kayıpla gidip, polemik yapılan isimleri kazanmaya çalışacak.
Yaz transfer döneminde 18 futbolcuyu kadrosuna katarak kusursuz bir operasyona imza atan Fenerbahçe'de başrolü şüphesiz Emre Belözoğlu oynadı. Birçok yıldızı Sarı-Lacivertlilere gelmesi konusunda ikna eden Belözoğlu, “Alo, ben Emre abin” cümlesiyle yeni görevinin ilk senesinde fenomen haline geldi.