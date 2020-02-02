Çebi'den Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah - beyazlı taraftarlara mesaj gönderdi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Dergisi'nin Şubat sayısında camiaya seslendi.

Teknik direktör Sergen Yalçın için de konuşan Çebi, "Hocamızın kulübüne geri döme vaktinin geldiğine kanaat getirdik" dedi.

İşte Çebi'nin Beşiktaş Dergisi'ndeki yazısı...

Büyük Beşiktaş Camiası,

Beşiktaşımızın bugünü ve yarını için doğru adımlar atmak amacıyla şeffaf bir yönetim anlayışıyla taraftarımızla bir bütün olarak çıktığımız bu yolda üçüncü ayımızı geride bıraktık. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım; kısa, orta ve uzun vadedeki planlarımızı hayata geçirmek için var gücümüzle uğraşırken bir yandan da diğer tüm kulüpler gibi her gün karşımıza çıkan finansal problemlerin Kulübümüzün yarınlarını etkilememesi için mücadele veriyoruz.

Futbol Takımımızın Süper Lig'de ilk devreyi tamamlamasının ardından, takımımızın ihtiyacı olduğu bölgelere takviye yapabilmek için yoğun mesai harcadık. Bu süreçte, Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği takım harcama limitine ilişkin finansman giderleri, ülkemizin ekonomik gerçeklerini hiç yansıtmayan %31.5'lik faiz oranı ile hesaplandı. Bu oran, takım harcama limitimizin olması gerekenden çok daha düşük seviyede belirlenmesine sebebiyet verdi ve takım planlamamız doğrultusunda yaptığımız çalışmalarımızı önemli derecede sekteye uğrattı.

Bir diğer yandan, ilk yarı boyunca hakemlerin aleyhimize her hafta etkisi daha da artarak gerçekleştirdikleri hataların takımımız üzerindeki olumsuz etkisi yadsınamaz. Hataların azaltılması amacıyla uygulamaya sokulan VAR sistemi, danışıklı dövüş ve görmedim-duymadım-bilmiyorum üçlemesine son verememiştir. Üst üste oynadığımız kritik maçlarda çıplak gözle fark edilebilen hataların VAR'a dahi gidilmeyerek es geçilmesi, yaşananlarda art niyet aramamıza sebebiyet vermiştir.

Sezon boyunca maruz kaldığımız münferit hakem hatalarına, Göztepe maçında yaşananlar çok farklı bir boyut kazandırmıştır. Yönettiği oyunun kurallarından bihaber olan hakemlerin verdiği kararların, açıkça görüldüğü üzere kural hatasına yol açtığı tüm kamuoyunun takdirindedir. Taraftarlarımızın, Beşiktaş Yönetim Kurulu olarak gerekli itirazları yaptığımızdan ve bu sürecin sıkı takipçisi olacağımızdan şüphesi olmasın. İlgili kurulların ve bu kurullarda yer alan kişilerin verecekleri her kararın takipçisi olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.

Göreve geldiğimizde Futbol Takımımızın antrenörü olan Abdullah Avcı ile Beşiktaş'ın hedefleri ekseninde devam etmeme kararı aldık. Kendisine Beşiktaş'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyorum.

Beşiktaş, Türk sporunun 117 yıllık sarsılmaz temel taşıdır. Köklü tarihi boyunca yaşadığı her kötü tecrübeden daha da güçlenerek ayağa kalkmasını bilmiştir. Görevin zorlu olduğu anlarda, kendi camiasının çocukları daima Beşiktaş'a sahip çıkmıştır. Bu noktada, bizler de yolumuza Sergen Yalçın ile devam etme kararı aldık. Henüz bir futbolcu adayıyken Fulya'ya adım atan hocamızın, futbolculuğunda yaşadığı onca zaferin ardından teknik direktör olarak da kulübüne dönme vaktinin artık geldiği kanaatine vardık. Bundan sonraki süreçte, takımının atacağı goller ile şampiyonlukları getireceğine inancımız tamdır.

Yönetim kurulu olarak, tüm branşlarımızda mutlak başarı için durmaksızın çalışıyoruz. Geride bıraktığımız ayda, erkek basketbol takımımız da camiamızın içinde yetişen Burak Bıyıktay hocamız ile birlikte büyük bir çıkış yakaladı. Hem erkeklerde hem de kadınlarda Avrupa'da son 16 turuna çıkmanın gururunu yaşadık. Tekerlekli basketbolda ve atletizmde de sporcularımız Kulübümüzü en iyi şekilde temsil ettiler.

Ve siz değerli Beşiktaş sevdalıları, bundan sonraki süreçte de her zaman dünden daha fazla çalışacağımızı tüm taraftarlarımıza temin ederim. Güneşli günlere ulaşabilmemiz için sizlerin eşsiz desteğine her zamankinden fazla ihtiyacımız var. Birliğimiz başarıyı getirecek.

Sevgi ve saygılarımla

Ahmet Nur Çebi

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı