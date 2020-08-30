Çebi: 'Transfer yapamıyoruz'

AKŞAM

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Didim'de Maril Resort Otel'in açılışına katıldı

Açılışta konuşan Çebi, “Bunun altına benden önceki başkanımız imza atmış ve şu andaki limitler bizim hiçbir transferi yapmamıza izin vermiyor. Önümüzü açmak için oyuncu göndermeliyiz. 10 günde imza atıp 3-5 sene sırtınızda taşıyorsunuz" dedi.