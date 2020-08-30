Çebi: 'Transfer yapamıyoruz'

Açılışta konuşan Çebi, “Bunun altına benden önceki başkanımız imza atmış ve şu andaki limitler bizim hiçbir transferi yapmamıza izin vermiyor. Önümüzü açmak için oyuncu göndermeliyiz. 10 günde imza atıp 3-5 sene sırtınızda taşıyorsunuz" dedi.
Orta saha transferinde umduğunu bulamayan Galatasaray, daha fazla vakit kaybetmemek için bonservisi elinde olan iki yabancı orta sahaya yöneldi:
Fenerbahçe'de eski futbolcusu Giuliano'nun takıma yeniden transferi konusunda sıcak saatler yaşanıyor.
Beşiktaş yöneticisi Umut Şenol'un sosyal medyada DHKP-C'li Ebru Timtik ile ilgili destek mesajı paylaşması Siyah-Beyazlı taraftarları ayağa kaldırdı.
Fenerbahçe'nin efsane savunmacısı Diego Lugano, sarı-lacivertli kulübün yeni transferi vatandaşı Mauricio Lemos'u değerlendirdi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta hedef şu dört futbolcu: Nikola Kalinic, Francisco Montero, Davide Santon ve Gökhan Töre
Fenerbahçe, Lemos'un partnerini buldu. Sarı-lacivertliler, Marcel Tisserand'la her konuda anlaşmaya vardı. Kongolu futbolcunun, İstanbul'a gelmesi bekleniyor.