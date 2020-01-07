Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, kulübün borç batağında olduğunu söyledi ve “Mayıs ayına kadar 700 milyon TL açığımız var. Ahmet Nur Çebi servetini satsa bu borcu ödeyemez” dedi.

AKŞAM

BEŞİKTAŞ İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, kulübün YouTube kanalına birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Bir önceki yönetimden enkaz devraldıklarını belirten Dalgakıran, “Kulübün geleceği satılmış. Gelecek satılarak parlaklıklar yaşatılmış. Mayıs ayına kadar 700 milyon TL açığımız var. Başkan Ahmet Nur Çebi servetini satsa bu borcu ödeyemez. Şu ana kadar 80 -100 milyon TL kaynak ayrıldı oda iki ayda gitti. Açıklanacak çok şey var ama zamanı gelince başkanımız açıklar... Kulübün masası sandalyesi hacizli... Biz yukarda çalışırken aşağıya haciz memurları geliyor. Bazen odamıza giriyorlar ‘bu bilgisayar sizin mi?’ diye soruyorlar. Beşiktaş kendi ayakları üzerinde durmalı. Bunu sağlayacağız. Hasic’i scout izlememiş. Eski başkan ile menajeri oturmuş ‘bu çocuğun geleceği var. Alalım’ diyorlar. 100 bin euro alacak çocuğun 2 milyon euro imza parası var. 4 yılda 1.5 milyon euro maaşı var. Anlaşmayı iptal edersek de bir bedeli var. TFF bize 2 milyon TL limit verdi. İtiraz ettik. Bekliyoruz. 1-2 transfer yapmak istiyoruz” dedi.