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aksam.com.tr
  • 15 Haziran 2020 Pazartesi 21:20
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Çebi: "Öze dönüşe mecburuz"

Çebi: "Öze dönüşe mecburuz"

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın tekrar altyapı yatırımlarına önem vermesi gerektiğini söyledi. Başkan Çebi, yaptığı açıklamada, "Öze dönüşe mecburuz. Artık kulüplerin gelir ve giderlerinin birbirini karşılayabileceği bir süreç yaşamalıyız" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet NurÇebi, NTV canlı yayınında konuşuyor. Başkan Çebi'nin açıklamalarından satır başları;

Öze dönüşe mecburuz. Artık kulüplerin gelir ve giderlerinin birbirini karşılayabileceği bir süreç yaşamalıyız
 "Bırakmam Seni" kampanyasının sadece maddi değil manevi katkısı da olacak
Bedavaya ekmek yok, iyi scout bulacaksın, iyi futbolcu getirecek. İyi sözleşmeler yapacaksın, iyi hocalar bulacaksın. Başkanların, yöneticilerin işi bu
Gidecek 3-5 futbolcu var. Belki de onlarla anlaşacağız. Bizim için değerleri var sonuçta. Bakacağız. Onun dışında devam eden yüksek maaşlı kontratlar var. O önemli. Biz anlayış beklediğimizi söyledik ve sezon sonuna bıraktık

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