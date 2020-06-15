Beşiktaş Başkanı Ahmet NurÇebi, NTV canlı yayınında konuşuyor. Başkan Çebi'nin açıklamalarından satır başları;
Öze dönüşe mecburuz. Artık kulüplerin gelir ve giderlerinin birbirini karşılayabileceği bir süreç yaşamalıyız
"Bırakmam Seni" kampanyasının sadece maddi değil manevi katkısı da olacak
Bedavaya ekmek yok, iyi scout bulacaksın, iyi futbolcu getirecek. İyi sözleşmeler yapacaksın, iyi hocalar bulacaksın. Başkanların, yöneticilerin işi bu
Gidecek 3-5 futbolcu var. Belki de onlarla anlaşacağız. Bizim için değerleri var sonuçta. Bakacağız. Onun dışında devam eden yüksek maaşlı kontratlar var. O önemli. Biz anlayış beklediğimizi söyledik ve sezon sonuna bıraktık
Süper Lig'De 27. haftanın kapanış maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ünlü futbolcu Mesut Özil'in desteğiyle yapımına 3 yıl önce başlanan sporcu sosyal tesisinin tamamlanması için protokol imzalandı. Protokole imza atan Türk asıllı Alman milli oyuncunun, memleketindeki tesisin açılışına da katılacağı belirtildi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, FB TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 aydır takımdan ayrı kalan ve bir türlü iyileşemeyen Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrılıyor. Yıldız futbolcunun yaptıkları yönetimi çileden çıkardı ve yolları ayırma kararı aldı.
Galatasaray Basketbol Şubesi kelimenin tam anlamıyla karıştı... Basketbol şube genel menajeri Ömer Yalçınkaya, kaptan Işıl Alben ve Tilbe Şenyürek'in sözleşmesini feshetti. Işıl Alben, Galatasaray'dan ayrıldığını duyurdu.
Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Alman futbolcu Max Kruse, Trabzonspor ile oynanacak Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının kadrosuna alınmadı.