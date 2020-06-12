Çebi: 'Boş kağıda imza atıp bağış yaparlarsa...'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın toplantısı düzenleyerek kulübün bağış kampanyası başlattığını duyurdu.
Ahmet Nur Çebi'nin açıklaması:
"Beşiktaş koca bir çınar. Nasıl ayaklanacağımızı herkes görecek. Bu paralarla öze dönüşü başlatacağız. Eski, yeni yönetici diye bir şey yok. Hepsi Beşiktaşlı. Bu kampanya, tüm Beşiktaşlılar'a açık. Beşiktaş'ın geliri kadar giderleri olacağı kadar, yüksek kontratlı futbolcularımızdan bizimle beraber olmalarını isteceğiz. Ancak, fedakarlık yapmalarını isteyeceğiz. Buna soğuk değiller ama bitmiş bir şey yok. Şu an görüşmelerin sıcak geçmesi moralimizi artırdı.
Herkesin gönlünden geçen kadar. İş adamlarımıza "Biz buradayız, siz neredesiniz?" diye telefondan esprili konuştum. İş adamlarımız çok etkili. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu tür şeylerde kimin gönlünden ne kopar bilemiyoruz. 15-20 milyon taraftarımız var, biliyoruz. SMS'ler ve iş adamları rakamı belirleyen bir faktör olacaktır. 15-20 milyon taraftarımızın birer kere SMS atması hedefimizdir.
Duyguların olduğu yerlerde sözler bir şey ifade etmiyor. Bağış kampanyası duygu yumağı demektir. Beşiktaş'ın, Türk spor kamuoyuna ne kadar büyük aile olduğunu göstereceğini söylemek istiyorum. "Bırakmam seni Beşiktaş'ım, bırakmam" Bu kampanyayla yola çıkıyoruz
YÜKSEK MAAŞLI OYUNCULARIN GELECEĞİ
Yüksek maaşlı kontratı olan futbolcularımızdan fedakarlık yapmalarını isteyeceğiz. Oyuncularımız bu konuda bize uzak değiller. Şu ana kadar olumlu görüşmeler de oldu.
CANER ERKİN VE GÖKHAN GÖNÜL
"Gökhan ve Caner konusunda önümüzde daha çok zaman var. Son 8 maça konsantre olmak istediklerini söylediler. Transfer için önümüzde daha 2 ay var. Transferle ilgili konu 8 hafta bitmeden konuşulmayacak. Boş kağıda imza atıp, bağış yaparlarsa kabul ederiz. Emek verdiler, biz de emeklerinin karşılığını verdik."
Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan ile anlaşan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Mariano ve Şener Özbayraklı ile yollarını ayırma kararı alan Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de istediği sağ bek Omar Elabdellaoui ile prensip anlaşmasına vardı. 28 yaşındaki Norveçli futbolcunun Olympiakos ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Siyah-beyazlı kulüp için başlattıkları bağış kampanyasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Beşiktaşımıza verecekleri her kuruşun yerinde kullanacağını ve bu konuda da şeffaf olacağımıza söz veriyorum" dedi.
Jean Michael Seri'nin akıbetinin belirsizliğini koruduğu Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Belçika basını, Sarı-Kırmızılıların 20 yaşındaki Brezilyalı orta saha Fabinho'nun transferini bitirmek üzere olduğunu yazdı. Sao Paulo ile sözleşmesi 2 hafta sonra bitecek olan 1999 doğumlu futbolcu, stiliyle Felipe Melo'ya benzetiliyor.
Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, taktik provalarda orta saha merkezinde Lemina, Seri, Ömer Bayram üçlüsünü deniyordu ancak tecrübeli hoca son çalışmada karar değiştirdi ve Lemina ile Seri'nin yanında Younes Belhanda'yı görevlendirdi. Terim, idman sonrası da Faslı yıldızla görüşme gerçekleştirdi.
Mohamed Elneny'nin geçtiğimiz cuma günü apar topar eşyalarını toplayıp Beşiktaş'tan ayrılmaya karar verdiği ortaya çıktı. Siyah-Beyazlılardan alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle ayrılmak isteyen Mısırlı futbolcuyu, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Arsenal durdurdu. Beşiktaş yönetimi de Elneny'nin alacaklarının yarısını ödeyince 27 yaşındaki futbolcu kararını değiştirdi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın toplantısını düzenleyerek kulübün bağış kampanyası başlattığını açıkladı. Çebi, kampanyanın sloganını 'Bırakmam Seni' olarak duyurdu. Çebi, Caner ve Gökhan hakkında da konuştu.
Galatasaray son dakika transfer haberi. Luyindama'ya üst üste gelen teklifler nedeniyle alternatif arayan Galatasaray, Mert Çetin için bir kez daha Roma'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor.