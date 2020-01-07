'Çebi Beşiktaş'ı ayağa kaldırır'

AKŞAM
BİR dönem Beşiktaş’ta forma giyen Denizlisporlu Olcay Şahan, Fikret Orman’ın yerine koltuğuna oturan Ahmet Nur Çebi hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı: “Beşiktaş puan açısından kötü bir puan durumunda değil. İlk haftada Sivasspor’a karşı oynuyorlar, kazandıkları zaman neredeyse liderle kafa kafaya oluyorlar. İyi bir gidişatları var. Ahmet Nur Çebi Başkanımız ben ilk geldiğimde o da oradaydı, ikinci başkandı. Çok inandırıcı, cana yakın, futbolculara bir baba gibiydi. Bazen maçlara gittiğimizde prim olmadığında o gelirdi, kendi cebinden bize prim verirdi. Kulübü, camiayı, futbolcuları benimsemişti, aynı seviyede devam edeceğini görüyorum. Ahmet Nur Çebi’nin Beşiktaş’ı eski günlerine getireceğine inanıyorum. Şu an o futbolcu kalitesi var, bu takıma takviye olmasa bile Beşiktaş forması şampiyonluğa oynar. Trabzonspor, Ünal Hoca kalsa daha başarılı olurdu. Hüseyin Çimşir de inşallah başarılı olur.
Çin basını 30 yaşındaki Alan Carvalho’nun Fenerbahçe’ye gitme ihtimalinin çok güçlü olduğunu bildirdi. Tianhai Teknik Direktörü Xueyu Liu, kış kampında Alan’ın kendileriyle olmayacağını vurguladı.
Cim Bom’un 27 yaşındaki stoper için yaptığı 750 bin euroluk kiralama teklifi kabul edilmedi. Bunun üzerine Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar, Çizme’ye giderek Sampdoria’ya 1 milyon euroluk yeni önerisini sundu.
Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, kulübün borç batağında olduğunu söyledi ve “Mayıs ayına kadar 700 milyon TL açığımız var. Ahmet Nur Çebi servetini satsa bu borcu ödeyemez” dedi.
Ataman: Larkin’in Türk olmasını geçen sene önerdim. Dünya Kupası’na yetişmedi ama Olimpiyat elemelerine yetişebilir. İyi ki konuya Cumhurbaşkanımız müdahil oldu.
İtalya’dan gelen haberlere göre Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez için AC Milan’ı ikna etti. Yıldız futbolcu zorunlu satın alma opsiyonuyla Sarı-Lacivertli takıma kiralanacak.
TRABZONSPOR’DA yabancı problemi... Badou Ndiaye transferi sonrasında kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı 14’e yükselen Karadeniz ekibi, yapılacak yabancı transferler için kadroda yer açmaya çalışıyor.
BREZİLYA’NIN önde gelen haber sitelerinden olan uol. com, dünyada takımlarından ayrılacak olan Brezilyalı futbolcuları açıkladı.