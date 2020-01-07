'Çebi Beşiktaş'ı ayağa kaldırır'

Olcay Şahan: “Ahmet Nur Çebi’nin Beşiktaş’ı eski günlerine getireceğine inanıyorum. Çok inandırıcı, cana yakın, futbolculara bir baba gibiydi. Bazen maçlarda bize cebinden prim verirdi.”

AKŞAM

BİR dönem Beşiktaş’ta forma giyen Denizlisporlu Olcay Şahan, Fikret Orman’ın yerine koltuğuna oturan Ahmet Nur Çebi hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı: “Beşiktaş puan açısından kötü bir puan durumunda değil. İlk haftada Sivasspor’a karşı oynuyorlar, kazandıkları zaman neredeyse liderle kafa kafaya oluyorlar. İyi bir gidişatları var. Ahmet Nur Çebi Başkanımız ben ilk geldiğimde o da oradaydı, ikinci başkandı. Çok inandırıcı, cana yakın, futbolculara bir baba gibiydi. Bazen maçlara gittiğimizde prim olmadığında o gelirdi, kendi cebinden bize prim verirdi. Kulübü, camiayı, futbolcuları benimsemişti, aynı seviyede devam edeceğini görüyorum. Ahmet Nur Çebi’nin Beşiktaş’ı eski günlerine getireceğine inanıyorum. Şu an o futbolcu kalitesi var, bu takıma takviye olmasa bile Beşiktaş forması şampiyonluğa oynar. Trabzonspor, Ünal Hoca kalsa daha başarılı olurdu. Hüseyin Çimşir de inşallah başarılı olur.