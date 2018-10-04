CBC Sport izle uydu frekansı AZ TV İdman TV CBC Sport nasıl izlenir?
Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şifresiz veren kanalları araştıran futbol severler CBC Sport AZ TV İdman TV izleme yollarını merak ediyor. CBC Sport nasıl izlenir? Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın oynayacakları zorlu 90 dakikalar Azerbaycan kanalı CBC Sport’tan canlı izlenebilecek. CBC Sport izleme yolları ve uydu frekans bilgileri evlerinde uydu alıcısı barındıran futbol severlerin araştırdığı konuların başında geliyor. Dev maç ayrıca CBC Sport ekranlarından da yayınlanıyor. Dünyada yayınlanan birçok spor etkinliği Azerbaycan kanalı üzerinden takip edilebiliyor. İşte, CBC Sport AZ TV ve İdman TV canlı izleme yolları.
Evlerinde uydu alıcısı bulunduran ve futbol maçlarını Azeri kanallarından izlemek isteyen futbol severler, CBC Sport izleme yolları, AZ TV ve İdman TV izleme yollarını merakla araştırıyor. Azerbaycan kanalları dünyadaki birçok karşılaşmayı izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. Türkiye’de beIN Sports canlı yayınlarla ekranlara gelen UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi organizasyonları da CBC Sport’tan izlenebilecek. Peki, CBC Sport frekans ayarları nasıl yapılır? CBC Sport kanalı, AzerSpace 46° uydusundan yayın yapmakta. Öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusu olmak zorunda. Bu şartı sağladıktan sonra CBC Sport'u frekans ayarlarını girerek izleyebilirsiniz.
CBC SPORT NASIL İZLENİR?
CBC Sport TV kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın. Uydu adı kısmında "AzerSpace 1/Africasat 1a" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11134 sayısını girin. Polarizasyon kısmında H - Yatay seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. FEC değerini değiştirmek isterseniz CBC Sport TV yayınının FEC'i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.
CBC SPORT UYDU VE FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: AzerSpace 46° Frekans: 11135 H 27500
Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
17.50 Astana (Kazakistan) - Rennes (Fransa) Yayın yok
19.55 Zürih (İsviçre) - Ludogorets (Bulgaristan) Yayın yok
19.55 Bayer Leverkusen (Almanya) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) Yayın yok
19.55 Salzburg (Avusturya) - Celtic (İskoçya) Yayın yok
19.55 Rosenborg (Norveç) - Leipzig (Almanya) Yayın yok
19.55 Zenit (Rusya) - Slavia Prag (Çekya) Yayın yok
19.55 Bordeaux (Fransa) - Kopenhag (Danimarka) Yayın yok
19.55 Anderlecht (Belçika) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) beIN SPORTS 2
19.55 Fenerbahçe - Spartak Trnava (Slovakya) beIN Sports 1
19.55 Karabağ (Azerbaycan) - Arsenal (İngiltere) beIN SPORTS 4 (CBC Sport)
19.55 Vorskla Poltava (Ukrayna) - Sporting Lizbon (Portekiz) Yayın yok
19.55 Milan (İtalya) - Olympiakos (Yunanistan) beIN SPORTS 3
19.55 Real Betis (İspanya) - Dudelange (Lüksemburg) Yayın yok
22.00 Glasgow Rangers (İskoçya) - Rapid Wien (Avusturya) Yayın yok
22.00 Spartak Moskova (Rusya) - Villarreal (İspanya) İdman TV
22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Lazio (İtalya) Yayın yok
22.00 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Olympique Marsilya (Fransa) Yayın yok
22.00 Sarpsborg (Norveç) - Genk (Belçika) beIN SPORTS 3
22.00 Malmö (İsveç) - Beşiktaş beIN Sports 1
22.00 Standard Liege (Belçika) - Akhisarspor beIN Sports 2
22.00 Krasnodar (Rusya) - Sevilla (İspanya) beIN SPORTS 4
22.00 Jablonec (Çekya) - Dinamo Kiev (Ukrayna) Yayın yok
22.00 Chelsea (İngiltere) - Vidi (Macaristan) beIN Connect
22.00 BATE Borisov (Belarus) - PAOK (Yunanistan) Yayın yok
beIN SPORTS açıklama yaptı!
Akhisar Belediyespor, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin bu akşam UEFA Avrupa Ligi’ndeki maçları beIN SPORTS tarafından naklen yayınlanacak.
Sporun Yıldızı ve Yıldız Dolu paketleri bulunan Digiturk üyeleri, temsilcilerimizin maçlarının yanı sıra UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta heyecanını, ek bir ücret ödemeden doyasıya yaşayabilecek.
UEFA Avrupa Ligi’nde ikinci hafta heyecanı, temsilcilerimiz Akhisar Belediyespor, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin maçlarıyla birlikte, bu akşam saat 19.55’ten itibaren beIN SPORTS’ta yaşanacak.
Sporun Yıldızı ve Yıldız Dolu paketleri bulunan Digiturk üyeleri, bu akşam beIN SPORTS kanallarında yayınlanacak tüm müsabakaları ek bir ücret ödemeden izleyebilecek. Sporun Yıldızı ve Yıldız Dolu paketleri bulunmayan Digiturk üyeleri ise bu paketlere üye olarak ya da izle öde sistemi ile maçları takip edebilecek.
Konuya ilişkin resmi iletişim kanallarımız haricinde yapılacak hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine sunarız.