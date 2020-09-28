Çaykur Rizespor'un yeni transferi Emir Dilaver ilk idmanına çıktı

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Aytemiz Alanyaspor maçında 90 dakika görev yapan oyuncular havuzda yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi.
Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları devam eden Umar Aminu, İsmael Diomande katılmazken, hafif sakatlığı bulunan Vetrih ise takımdan ayrı çalıştı.
Öte yandan, yeni transfer Emir Dilaver yeşil-mavili takımla ilk idmanına çıktı.
Çaykur Rizespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kasımpaşa, Ganalı kanat oyuncusu Gilbert Koomson'u kadrosuna dahil etti.
Beşiktaş'ta Josef de Souza krizi büyüyor! Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Brezilyalı futbolcunun sözleşmesini haksız feshettiğini öne sürerek oyuncuyu geri çağırdı.
Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mbwana Samatta ile ilgili İngiliz ekibinin teknik direktörü Dean Smith'den çok konuşulacak açıklama geldi. Smith, Tanzanyalı golcünün Sarı-Lacivertlilere gönülsüzce gittiğini dile getirdi.
Transfer döneminin en aktif takımı Fenerbahçe bir yandan da takımdan göndereceği futbolcular üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Dün akşam oynanan Galatasaray derbisinde kadroya alınmayan Serdar Aziz, Allahyar, Nabil Dirar, Garry Rodrigues ve Michael Frey ile kısa süre içinde vedalaşılması bekleniyor.
Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevi hala resmen açıklanmayan Emre Belözoğlu'nun Galatasaray derbisi öncesi takım otobüsünde teknik direktör Erol Bulut'un yanında yer alması dikkat çekti.
Süper Lig'e müthiş bir giren, yaptığı transferlerle de adından söz ettiren Fatih Karagümrük, Badou Ndiaye ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli ön libero dün İstanbul'e geldi.