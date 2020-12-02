Çaykur Rizespor'un eski stoperi Mohamed Abarhoun hayatını kaybetti

Geçen sezonun devre arasında Çaykur Rizespor’a transfer olan ve sezon sonuna kadar Karadeniz ekibinde forma giyen Mohamed Abarhoun, 31 yaşında hayatını kaybetti.
Faslı stoper bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
RİZESPOR’DAN AÇIKLAMA
“Bir süredir tedavi görmekte olan eski futbolcumuz Mohamed Abarhoun’un vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.
Ebediyete intikal eden Mohamed Abarhoun’a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.”
Oghenekaro Etebo'nun performansından memnun olmayan ve yolları ayırma kararı alan Galatasaray, devre arasında Alanyaspor'dan Salih Uçan'ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak.
DETAY
• Ocak ayında anlaşma sağlanamazsa sezon sonunda bedavaya gelecek.
• Galatasaray, Salih'e 3 yıllık sözleşme teklif etmeyi planlıyor.
Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Tekbik direktör Erol Bulut, derbide sınıfta kalan isimleri kenara çekecek. Denizli'de bambaşka bir 11 olacak.
Galatasaray, Radamel Falcao'nun çok sık sakatlanması ve Fatih Terim'in talebiyle devre arasında forvet transferi yapma kararı aldı. Sarı-Kırmızılılar birkaç yıldır gündeminde olan Roman Yaremchuk için bir kez daha harekete geçti.
Galatasaray devre arasında Falcao'yu ABD kulübü Inter Miami'ye yollamak için görüşmelerini sürdürüyor. Yıllık maliyeti 7 milyon Euro'yu bulan Kolombiyalı golcünün yerine, onun yarı fiyatına şu an boşta olan Mandzukic'in transfer edilmesi gündemde. İki girişimde de sürecin olumlu adımlarla devam ettiği belirtiliyor.
Güney Amerika basını, Senegalli forvetin performansı sonrasında Kolombiyalı yıldızın devre arasında satılacağını yazdı. El Tigre'nin yeni adresi ise Amerika olacak.
Derbi galibiyetiyle birlikte zirve yarışına yeniden dahil olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu.