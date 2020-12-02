Çaykur Rizespor'un eski stoperi Mohamed Abarhoun hayatını kaybetti

SPOR GÜNDEMİ

Etebo'nun yeri doldu bile! 3 yıllık sözleşme Etebo'nun yeri doldu bile! 3 yıllık sözleşme Oghenekaro Etebo'nun performansından memnun olmayan ve yolları ayırma kararı alan Galatasaray, devre arasında Alanyaspor'dan Salih Uçan'ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak.



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• Ocak ayında anlaşma sağlanamazsa sezon sonunda bedavaya gelecek.

• Galatasaray, Salih'e 3 yıllık sözleşme teklif etmeyi planlıyor.

Erol Bulut takıma neşteri vuruyor Erol Bulut takıma neşteri vuruyor Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Tekbik direktör Erol Bulut, derbide sınıfta kalan isimleri kenara çekecek. Denizli'de bambaşka bir 11 olacak.

Menajeriyle temasa geçildi! Cimbom bombayı patlatıyor Menajeriyle temasa geçildi! Cimbom bombayı patlatıyor Galatasaray, Radamel Falcao'nun çok sık sakatlanması ve Fatih Terim'in talebiyle devre arasında forvet transferi yapma kararı aldı. Sarı-Kırmızılılar birkaç yıldır gündeminde olan Roman Yaremchuk için bir kez daha harekete geçti.

Cimbom'da Falcao gidiyor, Mandzukic geliyor Cimbom'da Falcao gidiyor, Mandzukic geliyor Galatasaray devre arasında Falcao'yu ABD kulübü Inter Miami'ye yollamak için görüşmelerini sürdürüyor. Yıllık maliyeti 7 milyon Euro'yu bulan Kolombiyalı golcünün yerine, onun yarı fiyatına şu an boşta olan Mandzukic'in transfer edilmesi gündemde. İki girişimde de sürecin olumlu adımlarla devam ettiği belirtiliyor.

Diagne, Falcao'yu bitirdi! Diagne, Falcao'yu bitirdi! Güney Amerika basını, Senegalli forvetin performansı sonrasında Kolombiyalı yıldızın devre arasında satılacağını yazdı. El Tigre'nin yeni adresi ise Amerika olacak.