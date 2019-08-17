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aksam.com.tr
  • 17 Ağustos 2019 Cumartesi 21:56
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  • 17 Ağustos 2019 Cumartesi 21:56

Çaykur Rizespor'dan süper başlangıç

Çaykur Rizespor'dan süper başlangıç

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Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 1-0'lık Çaykur Rizespor üstünlüğüyle sonuçlandı.

Rizespor'un golünü, 66. dakikada Melnjak kaydetti.

Gençlerbirliği'nde Flavio, 36. dakikada ilk sarı kartını, 39. dakikada da ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla ilk maçından 3 puanla ayrılan Çaykur Rizespor, gelecek hafta Sivasspor'u konuk edecek. Gençlerbirliği ise Gazişehir Gaziantep deplasmanına gidecek.

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