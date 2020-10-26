Çaykur Rizespor'dan, Sivasspor karşısında rahat galibiyet

Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor deplasmanına giden Çaykur Rizespor, rakibini 2-0 yenmeyi başardı.

Ligde kötü bir başlangıç yapan ve ve ilk 4 haftayı 2 yenilgi, 2 beraberlik ile geçen Çaykur Rizespor, evindeki Ankaragücü galibiyetinin ardından deplasmanda da Sivasspor'u 2-0 yenerek çıkışını sürdürdü.

Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Baiano ve 90. dakikada Remy attı.

Çaykur Rizespor bu sonucun ardından puanını 8 yaparak 5. sıraya yükseldi. Sivasspor ise 7 puanda kalarak 14. sıraya geriledi.