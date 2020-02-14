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aksam.com.tr
  • 14 Şubat 2020 Cuma 14:37
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  • 14 Şubat 2020 Cuma 14:37

Çaykur Rizespor'da umutlar Milan Skoda'da

Çaykur Rizespor'da umutlar Milan Skoda'da

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Göztepe maçı ertelenen ve geçen haftayı pas geçen Çaykur Rizespor, bu hafta Gaziantep FK deplasmanına çıkacak. Bu maçta Rizespor’un en güvendiği isim ise ilk 3 haftada 2 gol atan yeni transfer Milan Skoda olacak.

Göztepe maçı ertelenen ve geçen haftayı pas geçen Çaykur Rizespor, bu hafta Gaziantep FK deplasmanına çıkacak. Karadeniz temsilcisi, pazartesi günü Kırmızı-Siyahlı rakibine konuk olacak. Rize kazanması durumunda puanını 27’ye yükseltecek ve iyice rahatlayacak.

Rizespor’un en güvendiği isim ise Milan Skoda

Bu maçta Rizespor’un en güvendiği isim ise Milan Skoda. Devre arasında geldiği Rize’de çıktığı ilk 3 maçta 3 gol atan tecrübeli forvetin performansı, belirleyici olacak.

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