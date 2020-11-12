Çaykur Rizespor'da Remy de koronavirüs mağduru

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Sergen Yalçın sonunda isyan etti Sergen Yalçın sonunda isyan etti Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, yardımcılarıyla yaptığı toplantıda defanstaki sorunların altını çizdi, "Savunmada hala ciddi sıkıntılarımız var. Neredeyse kaleye gelen her top gol oluyor" dedi.

Fenerbahçe'de tartışılan isim Samatta Fenerbahçe'de tartışılan isim Samatta Fenerbahçe'de son dört haftadır gol bulamayan Samatta'nın performansı tartışma konusu. Papiss Cisse ile birlikte ligin en fazla net gol pozisyonu kaçıran ismi durumunda olan Tanzanyalı santrfor, şut karnesinde stoper Serdar Aziz'in bile gerisinde kaldı.

İşte Galatasaray'daki başarının perde arkası İşte Galatasaray'daki başarının perde arkası Zirveye ortak olan Galatasaray'da oyuncuların performansına göre her hafta değişen ilk 11'ler 3 maçlık serinin yolunu açtı.

Abdullah Avcı'dan takıma motivasyon konuşması Abdullah Avcı'dan takıma motivasyon konuşması Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, takımla ilk antrenmanına çıkarken, oyuncularına da moral konuşması yaptı.

Fenerbahçe'de Lemos hazırlığı Fenerbahçe'de Lemos hazırlığı Fenerbahçe'de teknik heyetin savunmada Mauricio Lemos'a dönüş yapacağı kaydedildi.