Çaykur Rizespor'da Okan Buruk dönemi sona erdi

Spor Toto Süper Lig'de sürpriz bir ayrılık daha gerçekleşti. Çaykur Rizespor'da teknik direktörü Okan Buruk ile yollar ayrıldı.

Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Okan Buruk'un İstanbul'da yaşamak istediğini belirtirken, "Okan hocamızın biraz ailesine zaman ayrılması, ailesiyle beraber olma düşüncesi gibi mazeretlerinden dolayı İstnbul'a tercih etti. Ben dilerim ki İstanbul'da iyi takımlarımızda hocalık yapsın. İstanbul'da bir takımda hocalık yapamayacaksa, başka bir yere gitmeyeceğine de eminim." ifadelerini kullandı.

Başkan ayrıca Buruk'un Beşiktaş'a gitmesini istediğini kaydederken, "Ben Okan Buruk'un Beşiktaş'ta olmasını tercih ederim. Sonuçta onlar da kartal" yorumunu yaptı.