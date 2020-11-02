  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 02 Kasım 2020 Pazartesi 13:21
  • |
  • Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor'da Loic Remy'den 7 maçta 6 gol

Çaykur Rizespor'da Loic Remy'den 7 maçta 6 gol

Paylaş

Çaykur Rizespor, konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle Süper Lig'de yenilmezlik serisini 5 maça yükseltti.

Ligin 7. haftasında ağırladığı Hes Kablo Kayserispor'u 33. dakikada Loic Remy'nin attığı golle 1-0 yenen yeşil-mavili ekip, üst üste 3. maçını kazanırken, yenilmezlik serisini de 5 karşılaşmaya çıkardı.

Sezonun ilk iki haftasından puan çıkaramayan Rize ekibi, son 5 maçta aldığı 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puanı hanesine yazdırdı.

Çaykur Rizespor, ligde averajla beşinci sırada yer alıyor.

- LOİC REMY'DEN 7 MAÇTA 6 GOL

Yeşil-mavili ekibin Fransız golcüsü Loic Remy, Süper Lig'de forma giydiği 7 maçta 6 gol attı.

Remy'nin gol attığı 4 karşılaşmada yeşil-mavililer, 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puan topladı.

Deneyimli futbolcu, Çaykur Rizespor'un kaybetmediği haftalarda sadece 0-0 sona eren Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde gol atmayı başaramadı.

Kulüp başkanı Hasan Kartal, AA muhabirine, ligde iyi işler yapmaya başladıklarını, seri galibiyetlerin devamını istediklerini söyledi.

Takımın birbirini tanımaya başladığını aktaran Kartal, "Son oynadığımız Hes Kablo Kayserispor maçı ile çıkışımızı sürdürdük. Zaman zaman iyi oynamadığımız anlar olsa da kazanmayı başardık. Böyle devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Oyuncuların, teknik ekip ve yönetimin uyum içerisinde çalıştığını kaydeden Kartal, "Kenetlenmiş durumdayız. İnşallah böyle devam edeceğiz. Her kulübün hedefleri var ama daha ligin başındayız. Erken konuşmak yanlış olur. Çaykur Rizespor olarak uzun bir süreç bizi bekliyor. Daha iyi yerlere gelmek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Geleceğin yıldızını Galatasaray kaptı
Geleceğin yıldızını Galatasaray kaptı

Geleceğin yıldızını Galatasaray kaptı

Aykut Kocaman sürprizi! Bir anda ilk aday haline geldi
Aykut Kocaman sürprizi! Bir anda ilk aday haline geldi

Aykut Kocaman sürprizi! Bir anda ilk aday haline geldi

Ve Fatih Terim yıldız ismin üstünü çizdi
Ve Fatih Terim yıldız ismin üstünü çizdi

Ve Fatih Terim yıldız ismin üstünü çizdi

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

Terim'den Arda Turan kararı
Terim'den Arda Turan kararı

Terim'den Arda Turan kararı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor deplasmanında Arda Turan'ı yeniden ilk 11'de sahaya sürecek.

Başakşehir'in Avrupa maçına İtalyan hakem
Başakşehir'in Avrupa maçına İtalyan hakem

Başakşehir'in Avrupa maçına İtalyan hakem

Şampiyonlar Ligi'ndeki Başakşehir-Manchester United maçını İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.

Erol Bulut'un en güvendiği isim Tisserand
Erol Bulut'un en güvendiği isim Tisserand

Erol Bulut'un en güvendiği isim Tisserand

Kongolu stoper Marcel Tisserand, Erol Bulut'un en çok güvendiği isimlerden birisi oldu.

İşte Galatasaray'ın 2021 yılındaki ilk transferi
İşte Galatasaray'ın 2021 yılındaki ilk transferi

İşte Galatasaray'ın 2021 yılındaki ilk transferi

Kontratında '20 maçta oynarsa sözleşmesi 1 yıl uzar' maddesi bulunan Ryan Babel, Galatasaray'da şimdiden 10 maça çıktı bile. Performansıyla teknik direktör Fatih Terim'in gözüne giren Hollandalı yıldızın 20 maçı tamamlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Çebi: '8 milyon euro cebimizde kaldı'
Çebi: '8 milyon euro cebimizde kaldı'

Çebi: '8 milyon euro cebimizde kaldı'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer döneminde futbol takımında 8 milyon Euro tasarruf sağladıklarını belirtti. Gelecek için umutlu konuşan Çebi, "Kalıcı başarılar uzak değil" dedi.

Erol Bulut ilk devre için puan hedefini belirledi
Erol Bulut ilk devre için puan hedefini belirledi

Erol Bulut ilk devre için puan hedefini belirledi

Üst üste aldığı galibiyetlerle lige ağırlığını koymaya başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, kurmayları ile bir toplantı yaparak ligin ilk yarısındaki 20 maçlık periyot için hedef belirledi. Toplantı sonunda Bulut, ilk yarı için maksimum 7 puan kaybını öngördü.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.