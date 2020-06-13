Çaykur Rizespor'da koronavirüs test sonuçları negatif

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
“Çaykur Rizespor’umuzun 14 Haziran Pazar günü saat 21:00 da Galatasaray ile oynayacağı müsabaka öncesinde, daha önce TIFF tarafından ilan edilmiş olan talimatname gereği, 12 Haziran 2020 tarihinde futbolcu, teknik ekip, stadyumda görev alacak olan kişiler ile ilgili yöneticilerimize il Sağlık müdürlüğü ekiplerince Covid-19 PRC testi yapılmış olup, test sonuçları negatif olarak raporlanmıştır. Bu vesileyle salgın ile mücadele sürecinin devam ettiğini tüm ilgililere hatırlatır, salgının başladığı ilk günden itibaren ülke çapında başlatılan mücadele azim, kararlılık ve hassasiyetinin özellikle şu günlerde de aynı kararlılıkla sürdürülmesi gerekliliğini bir kez daha tüm sporseverlerin dikkatine sunmak isteriz.”
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux'da forma giyen ve bir süredir Galatasaray'ın gündeminde olan Samuel Kalu'yla ilgili Fransız gazeteci Manu Lonjon'dan açıklama geldi. Ünlü gazeteci, Sarı-Kırmızılıların genç sağ kanat oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediğini ancak Bordeaux'nun Nijeryalı futbolcuyu satmak istediğini belirtti.
Finansal Fair Play yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle UEFA tarafından Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası alan Trabzonspor, CAS'a itiraz için gerekli dosyaları hazırladı. Eski başkanlardan Muharrem Usta, cezanın kalkması için gerekli olan muvafakatnameyi verdi.
Fenerbahçe'nin sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup ettiği maç sonrası Sarı-Lacivertlilerin yeni sezonda takımın başına getireceği teknik direktörle ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Goal Arabia'nın haberine göre Fenerbahçe, Al Nasr'ı çalıştıran Portekizli antrenör Rui Vitoria'ya yıllık 2,5 milyon Euro'luk teklif yaptı.
PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve adı Fenerbahçe'yle de anılan Thiago Silva, ülkesi Brezilya'ya döneceğine dair çıkan haberleri yalanladı ve Avrupa'da oynamak istediğini açıkladı. 35 yaşındaki stoper ile Fenerbahçe, Milan ve Everton ilgileniyor.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçında hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun "Liderin maçı birinci kanaldan verilir. 7. sıradaki takımın maçı birinci kanaldan verilmez" sözlerine sosyal medya hesabından cevap verdi.
Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, 2-1 kazandıkları Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.