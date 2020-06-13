Çaykur Rizespor'da koronavirüs test sonuçları negatif

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı öncesi yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:



“Çaykur Rizespor’umuzun 14 Haziran Pazar günü saat 21:00 da Galatasaray ile oynayacağı müsabaka öncesinde, daha önce TIFF tarafından ilan edilmiş olan talimatname gereği, 12 Haziran 2020 tarihinde futbolcu, teknik ekip, stadyumda görev alacak olan kişiler ile ilgili yöneticilerimize il Sağlık müdürlüğü ekiplerince Covid-19 PRC testi yapılmış olup, test sonuçları negatif olarak raporlanmıştır. Bu vesileyle salgın ile mücadele sürecinin devam ettiğini tüm ilgililere hatırlatır, salgının başladığı ilk günden itibaren ülke çapında başlatılan mücadele azim, kararlılık ve hassasiyetinin özellikle şu günlerde de aynı kararlılıkla sürdürülmesi gerekliliğini bir kez daha tüm sporseverlerin dikkatine sunmak isteriz.”