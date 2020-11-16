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aksam.com.tr
  • 16 Kasım 2020 Pazartesi 16:27
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Çaykur Rizespor'da Hatayspor maçında hedef 3 puan

Çaykur Rizespor'da Hatayspor maçında hedef 3 puan

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Süper Lig'de 22 Kasım Pazar günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da, kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, ligdeki çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son beş maçta iyi bir hava yakaladıklarını, milli maç arasıyla beraber Antalya'da 8 günlük kamp gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kampın istedikleri kalitede olduğuna dikkati çeken Bakır, "Takım olarak iyi bir çıkış yakalamıştık. Bu havayı korumak için Antalya'da yaptığımız çalışmalar son derece iyi geçti. Oyuncularımızın performans ve moralini yükseltmek adına faydalı bir dönemdi. Antalya kampının ardından çalışmalara Rize'de başladık." dedi.

Bakır, Atakaş Hatayspor'un çok iyi bir ekip olduğuna işaret ederek, "Rakibimiz, Aytemiz Alanyaspor maçı dışında ligde çok önemli işler yaptı. Çok zor kaybediyorlar ve özellikle iyi savunma yapan bir ekip. Biz de son haftalarda önemli işler başardık. Yakaladığımız çıkışı sürdürmek istiyoruz. Oyuncu ve teknik ekibimize güveniyoruz. Mücadele gücü yüksek bir maç sonunda kazanan taraf olmak için çaba harcayacağız." ifadelerini kullandı.

Takımda golcü oyuncu Remy ile birlikte 3 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını hatırlatan Bakır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Remy ve diğer oyuncularımız için karantina kurallarını uyguladık. Oyuncularımız sağlık açısından çok fazla sorun yaşamadılar. Belirtileri hafif şekilde atlattılar. Sağlık ekibimiz Sağlık Bakanlığı kurallarına uygun bir şekilde oyuncularımızın sürecini takip ediyor. Oyuncularımızın karantina süreci çarşamba günü sona erecek ve takıma katılacaklar. Antrenman ve performans değerlendirmesini hocamız yapacak. Atakaş Hatayspor maçının kadrosunda yer alıp almamalarını Tomas hocamız değerlendirecek."

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