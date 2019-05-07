Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1501
  • 6,8749
  • 253.931
  • 91.482
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Çaykur Rizespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

Çaykur Rizespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

Çaykur Rizespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'da gribal enfeksiyon geçiren Vedat Muriqi ile sakatlığı nedeniyle tedavisi için ülkesine giden Aatıf son idmanda yer almadı.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'de 11 Mayıs Cumartesi sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen ve ilk 20 dakikası basına açık olan antrenman, ısınma hareketlerinin ardından istasyon çalışması ile sürdü.

Çalışmaya gribal enfeksiyon geçiren takımın golcü oyuncusu Vedat Muriqi ile sakatlığı nedeniyle tedavisi için ülkesine giden Aatıf katılmadı. Aatıf'ın yarın Rize'ye gelerek son kontrollerinin ardından çalışmaya katılıp katılamayacağına karar verileceği öğrenildi. Muriqi'nin ise gribal enfeksiyon nedeniyle evinde istirahat ettiği kaydedildi.

Karadeniz ekibi, yarın (9 Mayıs) yapacağı çalışma ile Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hakan Meriçliler: Şu sıralar dinleniyorum
Romantik Megastar... Takipçileri ile paylaştı
Karan bebek kırkı çıkmadan milyoner oldu
Rafet El Roman'ı önce suçladı sonra kıyamadı...
Şeyma Subaşı: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum

Derbi Sonrası Yaşanan Sıcak Gelişmeler

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Zamanda 4 bin 500 yıl geriye gittiler

Silahlı kuvvetlere minyatür füze