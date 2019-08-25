Çaykur Rizespor'da El Kabir sakatlandı

Yeşil-mavili ekipte 11. dakikada Appindangoye ile ikili mücadelede yerde kalan 30 yaşındaki Faslı futbolcu El Kabir, kısa müdahalenin ardından sedye ile oyundan çıkarıldı.
Çaykur Didi Stadı'ndan ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan El Kabir'in sağ ayak fibula kemiğinin kırıldığı öğrenildi.
GALATASARAY, Süper Lig’in 2. haftasında bugün sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele golsüz beraberlikle devam ediyor.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında kendi sahasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor’u 2-1 mağlup etti
Süper Lig'in ikinci haftasındaki Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor maçının 11. dakikasında El Kabir'in sağ ayak fibula kemiği kırıldı.
Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayarak şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olduğunu gösteren Fenerbahçe'de transfer bombaları da patlamaya devam ediyor.
Trabzonspor, İngiliz oyuncu Daniel Sturridge ile 2 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Transfer döneminin son haftasına girilirken, Beşiktaş'taki hareketlilik devam ediyor. Ricardo Quaresma'dan kendisine takım bulmasını isteyen yönetim, Southampton'da forma giyen Mario Lemina için resmi teklif yaptı.
Menajer Ahmet Bulut'un Monaco ile bonservis pazarlığı sürerken, Sarı-Kırmızılı yöneticiler dün yaptığı toplantıda gelinen durumu masaya yatırdı... Zirveden çıkan sonuç; "Transferin son günü de olsa Falcao imzayı atacak" oldu.