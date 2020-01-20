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  • Çaykur Rizespor yeni transferi Skoda'nın golleriyle Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti
  • 20 Ocak 2020 Pazartesi 21:54
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  • 20 Ocak 2020 Pazartesi 21:54

Çaykur Rizespor yeni transferi Skoda'nın golleriyle Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti

Çaykur Rizespor yeni transferi Skoda'nın golleriyle Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti

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Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor evinde Gençlerbirliği'ni yeni transferi Skoda'nın golleriyle 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor evinde Gençlerbirliği'ni yeni transferi Skoda'nın golleriyle 2-0 mağlup etti.

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