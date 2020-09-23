Çaykur Rizespor Tyler Boyd'a talip oldu

Vedat Muriqi'nin ayrılmasının ardından golcü transferini sonuçlandırmaya çalışan Fenerbahçe'yle ilgili İspanya basınından yeni bir iddia geldi.

Erol Bulut'u derbi stresi sardı

Ligin ilk iki maçında sergilenen oyun ve golcü eksikliği Erol Bulut'u Galatasaray derbisi öncesinde sıkıntıya soktu. Alınacak bir mağlubiyet, tecrübeli teknik adamın kredisini düşürebilir.