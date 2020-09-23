Çaykur Rizespor Tyler Boyd'a talip oldu

Beşiktaş'ın tecrübeli isimlerinden Tyler Boyd'a Süper Lig'den talip çıktı. Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor teklifte bulundu.
Karadeniz ekibinin ABD'li yıldız Boyd'un maaşının tamamını karşılamayı kabul ettiği öğrenildi. Tyler Boyd, Beşiktaş formasıyla 31 maçta 4 gol ve 1 asistle oynadı.
Vedat Muriqi'nin ayrılmasının ardından golcü transferini sonuçlandırmaya çalışan Fenerbahçe'yle ilgili İspanya basınından yeni bir iddia geldi.
Galatasaray'da Fatih Terim, takıma Fenerbahçe derbisi konuşmaya yasak getirdi.
Ligin ilk iki maçında sergilenen oyun ve golcü eksikliği Erol Bulut'u Galatasaray derbisi öncesinde sıkıntıya soktu. Alınacak bir mağlubiyet, tecrübeli teknik adamın kredisini düşürebilir.
Galatasaray'da umduğunu bulamayan Ryan Babel, eski kulübü Beşiktaş'a önerildi, Siyah-Beyazlılar oralı olmadı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hajduk Split karşısında da rotasyona gidecek. Tecrübeli çalıştırıcı, böylece Fenerbahçe derbisi öncesinde aslarını da dinlendirmiş olacak.
Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta DeAndre Yedlin transferi sonuçlanmak üzere.