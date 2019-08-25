Çaykur Rizespor, Sivasspor'u puansız gönderdi

Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Braian Samudio (penaltı) ve 58. dakikada Fernando Boldrin kaydetti. Sivasspor'un tek golü 79. dakikada Fernando'dan geldi.
Çaykur Rizespor'da 13. dakikada oyundan çıkan El Kabir'in sağ ayak fibula kemiği kırıldı.
Bu galibiyetin ardından Çaykur Rizespor puanını 6'ya yükseltti. Sivasspor 3 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Çaykur Rizespor, Beşiktaş'a konuk olacak. Sivasspor, Gazişehir Gaziantep'i ağırlayacak.
GALATASARAY, Süper Lig’in 2. haftasında bugün sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele golsüz beraberlikle devam ediyor.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında kendi sahasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor’u 2-1 mağlup etti
Süper Lig'in ikinci haftasındaki Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor maçının 11. dakikasında El Kabir'in sağ ayak fibula kemiği kırıldı.
Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayarak şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olduğunu gösteren Fenerbahçe'de transfer bombaları da patlamaya devam ediyor.
Trabzonspor, İngiliz oyuncu Daniel Sturridge ile 2 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Transfer döneminin son haftasına girilirken, Beşiktaş'taki hareketlilik devam ediyor. Ricardo Quaresma'dan kendisine takım bulmasını isteyen yönetim, Southampton'da forma giyen Mario Lemina için resmi teklif yaptı.
Menajer Ahmet Bulut'un Monaco ile bonservis pazarlığı sürerken, Sarı-Kırmızılı yöneticiler dün yaptığı toplantıda gelinen durumu masaya yatırdı... Zirveden çıkan sonuç; "Transferin son günü de olsa Falcao imzayı atacak" oldu.