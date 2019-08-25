Çaykur Rizespor, Sivasspor'u puansız gönderdi

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray-Konyaspor CANLI Galatasaray-Konyaspor CANLI GALATASARAY, Süper Lig’in 2. haftasında bugün sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele golsüz beraberlikle devam ediyor.

Trabzonspor ligde de 'fırtına' gibi Trabzonspor ligde de 'fırtına' gibi Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında kendi sahasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor’u 2-1 mağlup etti

Çaykur Rizespor'da El Kabir sakatlandı Çaykur Rizespor'da El Kabir sakatlandı Süper Lig'in ikinci haftasındaki Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor maçının 11. dakikasında El Kabir'in sağ ayak fibula kemiği kırıldı.

Fenerbahçe Fransız yıldızı İstanbul'a getirdi Fenerbahçe Fransız yıldızı İstanbul'a getirdi Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayarak şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olduğunu gösteren Fenerbahçe'de transfer bombaları da patlamaya devam ediyor.

Sturridge imzayı attı, 1000 forma alma sözü verdi Sturridge imzayı attı, 1000 forma alma sözü verdi Trabzonspor, İngiliz oyuncu Daniel Sturridge ile 2 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sıcak gelişme! Beşiktaş resmi teklif yaptı Sıcak gelişme! Beşiktaş resmi teklif yaptı Transfer döneminin son haftasına girilirken, Beşiktaş'taki hareketlilik devam ediyor. Ricardo Quaresma'dan kendisine takım bulmasını isteyen yönetim, Southampton'da forma giyen Mario Lemina için resmi teklif yaptı.