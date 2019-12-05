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  3. Çaykur Rizespor, Samsunspor'u kupada mağlup etmeyi başardı

Çaykur Rizespor, Samsunspor'u kupada mağlup etmeyi başardı

Çaykur Rizespor, Samsunspor'u kupada mağlup etmeyi başardı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Rizespor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-2'lik skorla kazandı.

Rizespor'un gollerini 18. dakikada Mykola Moroziuk, 28. dakikada Marko Scepovic ve 31. dakikada tekrardan Marko Scepovic attı.

Samsunspor'un gollerini 42. dakikada Aytaç Sulu ve 86. dakikada penaltıdan İlyas Kubilay Yavuz attı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 17 Aralık Salı günü saat 16.30'da Samsun'da oynanacak.


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