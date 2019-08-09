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aksam.com.tr
  • 09 Ağustos 2019 Cuma 19:17
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  • 09 Ağustos 2019 Cuma 19:17

Çaykur Rizespor, Samir Ujkani ile yollarını ayırdı

Çaykur Rizespor, Samir Ujkani ile yollarını ayırdı

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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, kaleci Samir Ujkani ile yollarını ayırdı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Samir Ujkani ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, takıma yaptığı katkılardan dolayı futbolcuya teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

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