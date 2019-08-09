Çaykur Rizespor, Samir Ujkani ile yollarını ayırdı

Şaşırtan transfer! '2,5 isterim' diyordu, 1'e imza attı

Fenerbahçe’nin yıllık 2 milyon Euro teklifini reddeden ve Sarı-Lacivertlilerden 2,5 milyon Euro talep eden Martin Skrtel, Serie A ekiplerinden Atalanta ile yıllık 1 milyon Euro karşılığında anlaşması şaşkınlık yarattı.