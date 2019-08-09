Çaykur Rizespor, Samir Ujkani ile yollarını ayırdı

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Samir Ujkani ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.
Açıklamada, takıma yaptığı katkılardan dolayı futbolcuya teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.
Beşiktaş'ın Fransız stoperi Isimat Mirin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Amiens'e transfer oluyor.
Fenerbahçe’nin yıllık 2 milyon Euro teklifini reddeden ve Sarı-Lacivertlilerden 2,5 milyon Euro talep eden Martin Skrtel, Serie A ekiplerinden Atalanta ile yıllık 1 milyon Euro karşılığında anlaşması şaşkınlık yarattı.
İkinci başkan Abdurrahim Albayrak ile menajer Ahmet Bulut, Falcao'nun transferi için görüşmelerde bulunmak üzere Fransa'ya gitti.
Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Transfer isteğini açıklayan Avcı, sakatlıklardaki son durum ve yeni sezon planlarını paylaştı.
Yeni Malatyaspor, Iraklı futbolcu Mohammed Dawood Yaseen ile prensip anlaşmasına vardı.
Dün akşam Sparta Prag - Trabzonspor maçını yakından takip eden Galatasaray taraftarları, Benjamin Tetteh konusunda scout ekibini topa tuttu.
A Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş yaptığı açıklamada Galatasaray'ın 11 yabancıyla sahaya çıkışını eleştirdi.