Çaykur Rizespor sahasında Kayserispor'u 1-0 mağlup etti

Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmasında Stjepan Tomas'ın çalıştırdığı Çaykur Rizespor ile Bayram Bektaş'ın takımı Kayserispor kozlarını paylaştı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi takım 1-0'lık skorla kazandı.
Rizespor'a galibiyeti getiren golü 33. dakikada Loic Remy kaydetti. Baiano'nun sağ kanattan ortasına ceza sahasında gelişine düzgün bir vuruş yapan Remy'nin şutu köşeden ağlarla buluşurken Remy bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 6 yaptı.
Öte yandan Kayserispor'da Henrique 90. dakikada topu ağlara yolladı, tartışılan pozisyonda VAR incelemesinin ardından ofsayt olduğu için gol geçerli sayılmadı.
Alınan bu sonucun ardından Rizespor 11 puana yükselirken yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Kayserispor ise 6 puanda kalarak bu sezonki 4. yenilgisini aldı
Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Rizespor ise haftayı BAY geçecek.
Süper Lig'in 7. Hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. İki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor konuk ettiği Kayserispor'u Loic Remy'nin golüyle 1-0 mağlup etti ve galibiyet serisini 3 maça çıkardı.
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