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aksam.com.tr
  • 16 Ocak 2020 Perşembe 15:28
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  • 16 Ocak 2020 Perşembe 15:28

Çaykur Rizespor, Nill De Pauw ile yollarını ayırdı

Çaykur Rizespor, Nill De Pauw ile yollarını ayırdı

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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Belçikalı oyuncu Nill De Pauw ile yollar ayrıldı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Nill De Pauw'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.     

Takıma hizmetleri nedeniyle futbolcuya teşekkür edilirken, bundan sonraki kariyeri için başarı dileğinde bulunuldu.

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