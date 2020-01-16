Çaykur Rizespor, Nill De Pauw ile yollarını ayırdı

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Nill De Pauw'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.
Takıma hizmetleri nedeniyle futbolcuya teşekkür edilirken, bundan sonraki kariyeri için başarı dileğinde bulunuldu.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli görevinden istifa etti.
Fenerbahçe, 21 yaşındaki genç forvet Mergim Berisha ile anlaşmaya vardı.
Başakşehir'le yollarını ayıran ve Fatih Terim'in ısrarla kadrosunda görmek istediği Arda Turan Galatasaray'la anlaşmaya vardı.
Kayserispor'da an itibariyle kadro dışı bırakılan Bernard Mensah'a 4 kulüp talip oldu.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin listesinde bulunan Juan Jesus, Fiorentina ile anlaştı.
Yeni Malatyaspor'da sürpriz bir şekilde görevden ayrılan Sergen Yalçın'ın ayrılığının perde arkası da aralandı.
İşte Comolli'nin tartışılan transferleri