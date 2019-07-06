Çaykur Rizespor, Mostapha El Kabir'i transfer etti

Yaz transfer dönemi çalışmaları kapsamında Mykola Moroziuk’un bonservisini alan, Atakan Akkaynak’ı kiralayan Çaykur Rizespor, hücum hattını Mostapha El Kabir ile güçlendirdi.

Karadeniz ekibi, Kalmar ile yollarını ayıran 30 yaşındaki Fas'lı forvet Mostapha El Kabir'i kadrosuna kattı. El Kabir'in transferi, bugün saat 15:00’da, "Çayeli Eski Cami" meydanında yapılacak imza töreninin ardından resmiyet kazanacak.

Ülkemizde Gençlerbirliği, Antalyaspor ve Ankaragücü formaları giyen El Kabir, Türkiye kariyerinde çıktığı 107 maçta 24 gol ve 15 asistlik bir performans sergiledi.