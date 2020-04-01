Çaykur Rizespor, Milli Dayanışma Kampanyası'na yaptığı desteği 3 katına çıkardığını açıkladı

Çaykur Rizespor Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Milli Dayanışma Kampanyası'na desteğini 1 milyon 500 bin liraya çıkardığını açıkladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na daha önce 195 bin 300 lira destekte bulundukları hatırlatıldı.



Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın '#BizbizeYeterizTürkiyem' sloganıyla öncüsü olduğu yardım kampanyasına kuruluş tarihimizi sembolize ederek başlattığımız desteğimizi, yönetim kurulumuzun almış olduğu kararla 1 milyon 500 bin liraya çıkarıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, kulüp başkanı Hasan Kartal'ın da 500 bin lira ile katkı sağladığı anımsatıldı.