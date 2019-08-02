Çaykur Rizespor, Michael Frey transferinde geri sayıma geçti

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Sır gibi saklanan transferde mutlu son Sır gibi saklanan transferde mutlu son 'Boutique Transfers' şirketi, tecrübeli stoper Zanka'yı Fenerbahçe'ye, dev forvet Paul Onuachu'yu ise Galatasaray'a verecek.

'Laxalt olmaz size Strinic'i verelim' 'Laxalt olmaz size Strinic'i verelim' Takıma alternatif bir sol bek arayan Beşiktaş, Milan'dan Diego Laxalt'ı istedi ama Maldini, Siyah-Beyazlı kulübe Ivan Strinic'i teklif etti.

Kolombiya basını Falcao transferini açıkladı! Kolombiya basını Falcao transferini açıkladı! Taraftarlar, tecrübeli forvet için KAP açıklaması beklerken oyuncunun ülkesi Kolombiya’da bu transferin bittiği vurgulandı. Falcao için, “Monaco yerine ateşli Galatasaray taraftarının karşısına çıkacak” dendi.

Yeniden Topal Yeniden Topal AUDİ Cup’ta Bayern ve Real bozgunu birkaç mevki için kırmızı alarm çaldırdı.İşte Fenerbahçe ile ilgili son transfer haberleri...

'6 milyon Euro verelim bize verin' '6 milyon Euro verelim bize verin' İtalyan basını Galatasaray’ın, Lucas Biglia’ya bir kez daha talip olduğu iddia etti.

Sturridge'de fark 1 milyon Sturridge'de fark 1 milyon Fırtına 2 milyon euro önerdi, Daniel Sturridge ise 3 milyon euro istiyor. Ayrıca İngiliz golcü, 2 milyon euro da imza parası talep etti. Görüşmeler sürüyor.