  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • HABERLER
  • /
  • SPOR HABERLERİ
  • /
  • Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'den Joseph Attamah'ı kiralık olarak kadrosuna kattı
  • 16 Ağustos 2019 Cuma 11:40
  • |
  • 16 Ağustos 2019 Cuma 11:40

Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'den Joseph Attamah'ı kiralık olarak kadrosuna kattı

Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'den Joseph Attamah'ı kiralık olarak kadrosuna kattı

Paylaş

Yeşil-mavili ekip Joseph Attamah'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'den Joseph Attamah'ı kiralık olarak kadrosuna dahil etti. 

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Medipol Başakşehir ile anlaşma sağlanmasının ardından Gana Milli Takımı'nda da oynayan 25 yaşındaki defans oyuncusu Joseph Attamah'ın kiralık olarak transferinin gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, "Son 3 sezondur Başakşehir'de 79 resmi karşılaşmada forma giyen ve son olarak 13 Ağustos'ta Olimpiyakos'a karşı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 59 dakika sahada kalan Joseph Attamah'a kulübümüze hoş geldin diyerek başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Attamah, sözleşme imzalamasının ardından ligin ilk haftasında oynanacak Gençlerbirliği maçının kafilesinde yer aldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Eintracht Frankfurt, Cenk Tosun için nabız yokluyor

title

Roma, Domagoj Vida için girişimlere başlıyor!

title

Son şampiyon Galatasaray yeni sezonu Denizlispor deplasmanında açıyor! İşte muhtemel 11'ler

Steven Nzonzi İstanbul´da

SPOR GÜNDEMİ

Forması bile hazır! Burak Yılmaz detayı gözlerden kaçmadı
Forması bile hazır! Burak Yılmaz detayı gözlerden kaçmadı

Forması bile hazır! Burak Yılmaz detayı gözlerden kaçmadı

Burak Yılmaz transferi için Beşiktaş'ı yoklamaya devam eden Lecce'de forma numaraları belli oldu.

Cenk Tosun eski kulübüne geri mi dönüyor?
Cenk Tosun eski kulübüne geri mi dönüyor?

Cenk Tosun eski kulübüne geri mi dönüyor?

Alman basını, Eintracht Frankfurt'un Premier Lig ekibi Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun için nabız yokladığını yazdı.

Domagoj Vida için kafa karıştıran teklif
Domagoj Vida için kafa karıştıran teklif

Domagoj Vida için kafa karıştıran teklif

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, yaz transfer döneminde birçok stoper ile adı geçen Roma'nın radarına girdi. Lovren ve Rugani'nin transferlerinde ilerleme kaydedemeyen Roma, Vida'yı alternatifleri arasına aldı.

Galatasaray istemişti! Yeni adresi belli oldu
Galatasaray istemişti! Yeni adresi belli oldu

Galatasaray istemişti! Yeni adresi belli oldu

Galatasaray ile de adı anılan Kolombiyalı orta saha oyuncusu Gustavo Cuellar, 8 milyon euro bonservis karşılığı Bologna'ya transfer olmak üzere...

Galatasaray mı Beşiktaş mı derken yeni adresi belli oldu
Galatasaray mı Beşiktaş mı derken yeni adresi belli oldu

Galatasaray mı Beşiktaş mı derken yeni adresi belli oldu

Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündeminden inmeyen Aboubakar, Fransız ekibi Saint-Etienne’e transfer oluyor.

Fenerbahçe'de yeniden o isim gündeme geldi!
Fenerbahçe'de yeniden o isim gündeme geldi!

Fenerbahçe'de yeniden o isim gündeme geldi!

Michy Batshuayi’nin transferinde ilerleme kaydedemeyen Fenerbahçe, Choupo-Moting’i yeniden gündemine aldı.

Çaykur Rizespor yeni transferini duyurdu
Çaykur Rizespor yeni transferini duyurdu

Çaykur Rizespor yeni transferini duyurdu

Yeşil-mavili ekip Joseph Attamah'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.