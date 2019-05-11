Çaykur Rizespor maçında Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı

Uzun süre yerde kalan Akbaba’nın ayağının kırıldığı tahmin ediliyor. Hasan Şaş da Emre Akbaba’nın ayağının kırıldığına dair bir işaret yaptı.

Sakatlıktan yeni kurtulan Emre Akbaba’nın ayağının kırılmasının ardından Galatasaraylı ve Çaykur Rizesporlu futbolcular saha içinde gözyaşlarını tutamadı.

Tribünlerden de Emre Akbaba tezahüratı yapılırken milli futbolcu seyircilerin alkışları arasında saha kenarına alındı.

Emre Akbaba'nın ayağının kırıldığı pozisyon sonrası Samudio kırmızı kart görerek oyundan atıldı.