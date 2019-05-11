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  3. Çaykur Rizespor maçında Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı

Çaykur Rizespor maçında Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı

Çaykur Rizespor maçında Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının 67. dakikasında Emre Akbaba çok ciddi bir sakatlık geçirdi. İHA'nın haberine göre sedye ile saha kenarına alınan ve ambulans ile hastaneye kaldırılan genç oyuncunun, ayak bileğinde kırık olduğu öğrenildi.

Uzun süre yerde kalan Akbaba’nın ayağının kırıldığı tahmin ediliyor. Hasan Şaş da Emre Akbaba’nın ayağının kırıldığına dair bir işaret yaptı.

Sakatlıktan yeni kurtulan Emre Akbaba’nın ayağının kırılmasının ardından Galatasaraylı ve Çaykur Rizesporlu futbolcular saha içinde gözyaşlarını tutamadı.

Tribünlerden de Emre Akbaba tezahüratı yapılırken milli futbolcu seyircilerin alkışları arasında saha kenarına alındı.

Emre Akbaba'nın ayağının kırıldığı pozisyon sonrası Samudio kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

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