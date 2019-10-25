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  3. Çaykur Rizespor, kendi sahasında Ankaragücü'nü mağlup etti

Çaykur Rizespor, kendi sahasında Ankaragücü'nü mağlup etti

Çaykur Rizespor, kendi sahasında Ankaragücü'nü mağlup etti

Süper Lig'de 9. haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor, evinde Ankaragücü'nü konuk etti. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Rizespor'a galibiyeti getiren golleri, 28. dakikada penaltıdan Samudio ve 60. dakikada Boldrin kaydetti. Rizespor'un kazandığı penaltı, hakem Koray Gencerler'in VAR'a gitmesinin ardından geldi.

Bu sonucun ardından Rizespor 4 maçlık yenilgi serisini ve 6 maçlık kazanma hasretini noktaladı ve 11 puana yükseldi. Ankaragücü ise son 6 maçta 4. mağlubiyetini alarak 9 puanda kaldı.

Süper Lig'in 10. haftasında Rizespor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacakken, Ankaragücü ise evinde Gaizantep'i konuk edecek.

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