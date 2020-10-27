  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 27 Ekim 2020 Salı 18:23
  • |
  • Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor Kayserispor'a bileniyor

Çaykur Rizespor Kayserispor'a bileniyor

Paylaş

IHA

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 2-0 mağlup eden Çaykur Rizespor'da 7. haftanın hazırlıkları başladı.

Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Sivasspor’u 2-0 mağlup eden Çaykur Rizespor’da 7. haftanın hazırlıkları başladı.

Gece uçağı ile Rize’ye dönen Çaykur Rizespor, 1 Kasım Pazar günü evinde ağırlayacağı HES Kablo Kayserispor hazırlıklarına başladı. Çaykur Rizespor, antrenmanın ilk bölümüne salonda İtalyan kondisyoner Lidio Melis gözetiminde başladı.

İkinci bölümde ise sahaya gerçekleşen antrenmanda Sivasspor maçında ilk 11 oynayan oyuncular düz koşu yapıp antrenmana masaj, havuz ve terapiyle devam etti. Diğer futbolcular ise sahada pas çalışması ve antrenmanın son bölümünde de dar alanda çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı. Hafif sakatlıkları bulunan Tunay Torun ve Fernando Andrade takımdan ayrı olarak kuvvet antrenmanı yaptı.

13 Ekim tarihinde Covid-19 testleri pozitif çıkan 2 oyuncu da daha sonraki 2 testinin negatif çıkmasının ardından 14 günlük karantina süresini tamamlayarak takımla birlikte antrenmanlara başladı.

Öte yandan geçirdiği hastalık nedeniyle midesinden ameliyat olan Fas Milli Takım oyuncusu Muhammed Abrahun da 7 ay sonra ilk kez Rize’ye dönerek arkadaşlarıyla hasret giderdi.

Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, hazırlıklarına yarın 17.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Ve Abdullah Avcı Trabzonspor'da! İşte yardımcıları...
Ve Abdullah Avcı Trabzonspor'da! İşte yardımcıları...

Ve Abdullah Avcı Trabzonspor'da! İşte yardımcıları...

Erol Bulut ilk kez açıkladı: Onu çok istedik ama alamadık
Erol Bulut ilk kez açıkladı: Onu çok istedik ama alamadık

Erol Bulut ilk kez açıkladı: Onu çok istedik ama alamadık

Fransız gazetecinin kışkırtıcı sorusuna Demba Ba'dan ders niteliğinde cevap
Fransız gazetecinin kışkırtıcı sorusuna Demba Ba'dan ders niteliğinde cevap

Fransız gazetecinin kışkırtıcı sorusuna Demba Ba'dan ders niteliğinde cevap

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

Dev zirvede konuşulanlar ortaya çıktı: O tweetten çok rahatsız oldum
Dev zirvede konuşulanlar ortaya çıktı: O tweetten çok rahatsız oldum

Dev zirvede konuşulanlar ortaya çıktı: O tweetten çok rahatsız oldum

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak arasında gerçekleştirilen dev zirveden ‘mutabakat' kararı çıktı. Fatih Terim ve Mustafa Cengiz karşılıklı verilen demeçlerin kendilerini üzdüğünü dile getirirken bundan böyle yönetim adına sadece Abdurrahim Albayrak'ın konuşması yönünde karar alındı. İşte dev zirvede konuşulanlar…

Trabzon maçını çeviren konuşması ortaya çıktı!
Trabzon maçını çeviren konuşması ortaya çıktı!

Trabzon maçını çeviren konuşması ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin sahasında Trabzonspor'u 3-1 yendiği maçın devre arasına Sarı-Lacivertliler 1-0 yenik gitmişti. Teknik direktör Erol Bulut'un devre arasında takıma yaptığı ateşleyici konuşma ise ortaya çıktı.

'Beşiktaş'ta liyakat bitmiş'
'Beşiktaş'ta liyakat bitmiş'

'Beşiktaş'ta liyakat bitmiş'

Tümer Metin, Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı Yukatel Denizlispor maçını yorumladı.

Günaydın tweetinde dikkat çeken detay! Anında binlerce beğeni aldı
Günaydın tweetinde dikkat çeken detay! Anında binlerce beğeni aldı

Günaydın tweetinde dikkat çeken detay! Anında binlerce beğeni aldı

Galatasaray'da Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in dün gerçekleştirdiği kritik zirve sonrası Sarı-Kırmızılı kulübün sosyal medya hesabının bu sabah attığı rutin günaydın mesajı dikkat çekti.

F.Bahçe maçında Abdülkadir'e Lyon sürprizi
F.Bahçe maçında Abdülkadir'e Lyon sürprizi

F.Bahçe maçında Abdülkadir'e Lyon sürprizi

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'e talip var... Fenerbahçe karşılaşmasında Fransız kulübü Olimpik Lyon, 21 yaşındaki futbolcuyu izlemeye geldi.

Galatasaray'dan Feghouli kararı
Galatasaray'dan Feghouli kararı

Galatasaray'dan Feghouli kararı

'Belim ağrıyor' deyip BB. Erzurumspor maçında forma giyemeyen Sofiane Feghouli iyileşse de bu hafta da ilk 11'de sahaya çıkamayacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.