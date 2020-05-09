Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş kulübü yaptığı açıklamada bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Yeni teknik direktörünü belirlemek adına çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, daha önce bir görüşme gerçekleştirdiği Nenad Bjelica'nın takımın başına geçmesi konusunda son aşamaya geldi.
Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında korona virüs tespit edilen Beşiktaş için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Süper Lig kulüpleri, bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü için "geçmiş olsun" mesajları yayımladı.
'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminin dizi versiyonu 'Kırmızı Eşarp'ta, Kadir İnanır'ın canlandırdığı 'İlyas' rolünü 35 yıl sonra oynayacak olan Seçkin Özdemir, Cihangir'de objektiflere takıldı.
Bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüse rastlanan Beşiktaş, Pazartesi günü yapılacak antrenmanı iptal etti.
Sancaktepespor, bugün yaptığı açıklamayla toplamda 9 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.