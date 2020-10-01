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aksam.com.tr
  • 01 Ekim 2020 Perşembe 16:40
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Çaykur Rizespor, Godfred Donsah'ı sezon sonuna kadar kiraladı

Çaykur Rizespor, Godfred Donsah'ı sezon sonuna kadar kiraladı

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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İtalya'nın Bologna takımından Godfred Donsah ile 1 yıllık kiralık anlaşma sağladı.

Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, "24 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Godfred Donsah, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi Başkan Vekili Ali Zeki Saruhan'ın katılımıyla imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, oyuncuya başarı dileklerinde bulunuldu.

Godfred Donsah, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Belçika'nın Cercle Brugge ekibinde forma giydi.

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