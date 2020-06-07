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aksam.com.tr
  • 07 Haziran 2020 Pazar 15:42
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Çaykur Rizespor, Galatasaray'a bileniyor

Çaykur Rizespor, Galatasaray'a bileniyor

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Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-mavili kulübün açıklamasında, futbolcuların Çaykur Didi Stadı'nda teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç yaptığı belirtildi.

Çaykur Rizespor, hazırlıklarına yarın gerçekleştirilecek idmanla devam edecek.

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