Çaykur Rizespor, Galatasaray'a bileniyor

Yeşil-mavili kulübün açıklamasında, futbolcuların Çaykur Didi Stadı'nda teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç yaptığı belirtildi.
Çaykur Rizespor, hazırlıklarına yarın gerçekleştirilecek idmanla devam edecek.
Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de taraftarları şok eden gerçek ortaya çıktı. Sarı-Lacivertli yönetimin, 1 aydan fazla bir süredir hiçbir teknik adamla görüşmediği ortaya çıktı.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, iç transferde ilk hamlesini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar sezon başında 1 yıllığına kadrosuna kattığı stoper Atınç Nukan'la nikah tazeledi.
MLS ekiplerinden Houston'da forma giyen Alberth Elis'in Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi…
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimden Güven Yalçın'ın takımda tutulmasını istedi.
Gelecek sezon Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini yürütecek olan Emre Belözoğlu, Nuri Şahin'i ikna etti ve başarılı futbolcudan transfer sözü aldı. Öte yandan Belözoğlu, Andre Schürrle için de Nuri Şahin'den bilgiler aldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Siyah-Beyazlı yönetimden, stilini Emmanuel Adebayor'a benzettiği Keinan Davis'in transferini istedi.
Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Max Kruse'yi satıp Brezilyalı 10 numara Carlos Eduardo'yu kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe yönetimi, Al-Hilal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki futbolcunun menajeriyle görüştü ve yıllık 2,5 milyon Euro maaş önerdi. Brezilyalı yıldıza 1,5 milyon Euro da imza parası ödenmesi gündemde.