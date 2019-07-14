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  3. Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den Michael Frey'i kiraladı

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den Michael Frey'i kiraladı

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den Michael Frey'i kiraladı

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Michael Frey için Fenerbahçe ile anlaştıklarını açıkladı.

Vedat Muriç’i Fenerbahçe’ye satan Çaykur Rizespor, Sarı-Lacivertlilerden Michael Frey’i kiraladı.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, A Spor’a yaptığı açıklamada, Michael Frey transferi için Fenerbahçe’yle anlaştıklarını açıkladı. Son pürüzlerin konuşulduğunu belirten Kartal, resmi imzaların kısa süre içinde atılacağını söyledi.

Yapılacak anlaşmanın 1+1 yıllık kiralama olduğu belirtildi.

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