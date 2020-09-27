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aksam.com.tr
  • 27 Eylül 2020 Pazar 14:10
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Çaykur Rizespor, Emir Dilaver ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Çaykur Rizespor, Emir Dilaver ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımından Emir Dilaver ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Çaykur Rizespor'dan yapılan yazılı açıklamada, "29 yaşındaki Bosna Hersek asıllı Avusturya vatandaşı defans oyuncusu Emir Dilaver, kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi Başkanımız Hasan Kartal'ın katılımıyla imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, oyuncuya başarı dileklerinde bulunuldu.

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