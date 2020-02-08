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aksam.com.tr
  • 08 Şubat 2020 Cumartesi 14:29
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  • 08 Şubat 2020 Cumartesi 14:29

Çaykur Rizespor, Dario Melnjak'ın sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı

Çaykur Rizespor, Dario Melnjak'ın sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı

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Çaykur Rizespor Kulübü, Hırvat defans oyuncusu Dario Melnjak'ın sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı.

Yeşil-mavili kulüp, Melnjak için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde imza töreni düzenledi.

Kulübün, geçen sezon devre arasında transfer ettiği 27 yaşındaki Hırvat oyuncunun sözleşmesini, karşılıklı anlaşarak 2021-2022 sezonu sonuna kadar uzattığı bildirildi.

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, Dario Melnjak'ın camia tarafından sevilen bir oyuncu olduğunu, kalmasından mutlu olduklarını belirtti.

Sezon başından itibaren devre arasına kadar ara ara görüşmeler yaptıklarını ifade eden Bal, "Yurt içi ve yurt dışından teklif vardı. Kendisi kulüpten ayrılmayı düşünmedi. Sonucunda 2 yıl daha aramızda kalmak istediğini belirtti. Bizimle birlikte olacak. Sözleşmesinde herhangi bir madde yok. Sözleşmesini uzattı." dedi.

Abdullah Durak, Oğulcan Çağlayan ve Abarhoun'un sözleşmelerini uzatmak için çalıştıklarına değinen Bal, kaleci Gökhan Akkan'ın sözleşme şartları ile ilgili de iç transfer görüşmelerinin devam ettiğini sözlerini ekledi.

Deneyimli defans oyuncusu Melnjak ise karar vermenin çok kolay olduğunu kaydederek, "Her şey çabuk gelişti. Kısa bir toplantı oldu. Buraya geldiğim ilk günden itibaren bana ailenin bireyi gibi davranıldı. Bu şehre ve kulübe olan sevgim kararımdaki en büyük etken oldu." diye konuştu.

Hayallerini gerçekleştirmeye başladığını aktaran Melnjak, "Milli takıma yükseldim. İlk hayalimi gerçekleştirdim. Hayalimde önümde 5 büyük Avrupa Ligi'nde oynamak var ama Türkiye liginde olmaktanda çok mutluyum. İki yıl daha buradayız. Mutluyum." ifadelerini kullandı.

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