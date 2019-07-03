Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan flaş Muriç açıklaması

Hasan Kartal, ilk hedeflerinin ekonomiyi sıkıntıya sokmamak olduğunu belirtirken, Vedat Muriç için, "Galatasaray'ın 3 milyon 750 bin Euro'luk teklifine sıcak bakmıyoruz. Fenerbahçe biraz daha yukarıda bir teklif yaptı. Ancak onların teklifi de tatmin edici değil. Vedat Muriç gibi bir oyuncuyu alabileceğimiz bir rakama çıkmadan oyuncuyu satmayacağız." dedi.

(NTV Spor)