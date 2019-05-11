Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan çok sert tepki

Galatasaray'a hakem hataları ile yenildiklerini ifade eden Hasan Kartal, "Ayıp ayıp... Bu terbiyesizler nasıl çoluğunun çocuğunun yüzüne bakacak. Böyle bir şey olur mu? Galatasaray camiası büyük camia, bizi yensin, şamiyon olsun bize ne! Hakem bize neden bunu yapıyor" dedi.

Rizespor üzerinde oyunlar oynandığının altını çizen Hasan Kartal, "Benim gözümle gördüğüm şey şu, orada bir penaltı yok. Rizespor üzerinde oynanan bir oyun var ancak Rize bunları yemez, Rize bir bütündür" şeklinde konuştu.