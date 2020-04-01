Cavcav: 'Futbolcular da biz de can derdindeyiz'

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Cavcav, evde kalmanın önemine dikkat çekerken, "Biz şimdi evimizde kalalım ve güvende olalım, başkalarının sağlığını da riske etmeyelim" diye konuştu.
"FUTBOLCU ARKADAŞLARIMIZ DA BİZ DE CAN DERDİNDEYİZ"
Liglerin ertelenmesinden dolayı finansal sıkıntılar yaşadıklarını ve ihtiyaca göre hareket etmenin vicdanen de doğru olacağını ifade eden Murat Cavcav, "Maçlar oynanmadığı için kulüpler gelir de elde edemiyor. Futbolcu ödemeleriyle birlikte hatta daha öncelikli kulüp personelimizi düşünmeliyiz. Zor zamanlardan geçiyoruz. İhtiyaca göre hareket etmek vicdanen de en doğrusu olacaktır. Teknik direktörümüz, futbolcularımız ya da temsilcileriyle ödemeler hususunda görüşmemiz olmadı. Bu konuda üst kurullar, UEFA olsun TFF olsun bir karar verecektir. Futbolcularımız da ücretlerinde bir düzenleme istemedi, hocamız da... Her şey durmuş durumda. Doğrusu futbolcu arkadaşlarımız da biz de can derdindeyiz. Futbolcularımız evlerinde çalışıyor. Nisan ayının 6'sında onlarla buluşmayı planlıyoruz ama bakalım neler olacak, süreç nasıl gelişecek, uzayacak gibi görünüyor. Şimdilik hepimiz bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Gençlerbirliği Başkanı Cavcav, liglerin 1-2 ay daha oynanmaması durumunda yaşanacak sorunlarla ilgili önlemlerin de alınması gerektiğini dile getirerek, "Liglerin 1-2 ay daha oynanmaması da bir karardır ve bu kararı alan merciler, kulüplerin karşılaşacağı problemleri, futbolcuları ilgilendiren konuları da düşünerek başka kararlar da alacaktır" ifadelerini kullandı.
"HEPİMİZ FUTBOL HEYECANINI VE COŞKUSUNU ÖZLEDİK"
Tüm dünyada yaşanan bu salgının bir an önce geride kalmasını dileyen Cavcav, sözlerini şöyle tamamladı;
"Bu konuların hepsi hallolur. Biz şimdi evimizde kalalım ve güvende olalım, başkalarının sağlığını da riske etmeyelim. En kısa zamanda bu zor günlerin geride kalmasını diliyorum. Hepimiz futbol heyecanını ve coşkusunu özledik."
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