Cavani, Pedro, Giroud... Haziranda serbest kalacak olan futbolcular!

Avrupada liglerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmesi akıllara haziranda kontratı sona erecek olan futbolcuları getirdi.

Liglerin normal süresinde tamamlanmasının imkansız olduğunu duyuran FIFA, bitecek futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlana kadar devam edeceğini duyurdu.

Sezonun sona ermesiyle sözleşmesi bitecek futbolcular arasında, Chelsea'den Willian, Pedro, Olivier Giroud, Paris Saint-Germain'den (PSG) Edinson Cavani, Thomas Meunier, Layvin Kurzawa, Thiago Silva, Manchester City'den David Silva, Borussia Dortmund'dan Mario Götze, Napoli'den Dries Mertens, Jose Callejon, Burnley'den Joe Hart, Milan'dan Giacomo Bonaventura ve Zenit'ten Artem Dzyuba gibi önemli isim yer alıyor.

EN DEĞERLİLERİ MEUNİER VE WİLLİAN



Transfer piyasasının nabzını tutan Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, sözleşme yenilemediği takdirde haziran ayında serbest kalması gereken futbolcular arasında PSG forması giyen Thomas Meunier ve Chelsea'li Willian en değerli isimler olarak ön plana çıkıyor.

24 milyon avro piyasa değeri olan Belçikalı sağ bek Meunier'i, 22,5 milyon avro değerle Willian takip ediyor.

Uruguaylı Cavani ve Belçikalı Mertens, 20 milyon avro değerle dikkati çeken diğer isimler.

Takımlar önemli golcüleri biraz daha bekleyecek

Birçok kulübün transfer listesinde yer alan Cavani, Giroud ve Dzyuba gibi golcüler, FIFA'nın kararı sonrasında haziran ayında serbest kalamayacak. Bu oyuncuları transfer etmek isteyen takımlar, liglerin tamamlanmasını bekleyecek.

Napoli'den PSG'ye 2013'te 64 milyon avro bedelle transfer olan Cavani, 301 maçta 200 kez ağları sarstı. Kulüp tarihinin en fazla gol atan oyuncusu olan 33 yaşındaki Uruguaylı futbolcunun adı Manchester United, Arsenal ve Atletico Madrid ile anılıyor.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek bir diğer isim olan Giroud, Ocak 2018'de Arsenal'dan Chelsea'ye transfer olmuştu. Milli formayı 97 kez terleten Fransız oyuncu, 39 gol attı. Bu sezon ligde sadece 9 maça ilk 11'de çıkan Giroud'nun sözleşmesini uzatması beklenmiyor.

Adı zaman zaman Galatasaray ile anılan Rus oyuncu Dzyuba da kontratı bitecek golcüler arasında yer alıyor. 2015 yılında Zenit'e katılan 31 yaşındaki forvet, 167 maçta 67 gol atarken, milli formayla 42 maçta 24 kez ağları sarstı.

SÜPER LİG'DE DE BİRÇOK OYUNCUNUN SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK



Liglerin 26. haftada ertelenmesinin ardından averaj fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'da 3 önemli oyuncunun sözleşmesi sona eriyor.

Filip Novak, Jose Sosa ve Joao Pereira, kontratlarını yenilememeleri halinde ligler tamamlandıktan sonra bordo-mavili kulüpten ayrılacak.

Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle sözleşmesi bitecek futbolcular arasında, son şampiyon Galatasaray'dan Mariano Filho, Yuto Nagatomo ve Ryan Donk, Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla ve Tolga Ciğerci, Beşiktaş'tan Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Atiba Hutchinson, Demir Grup Sivasspor'da ise Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt ve Arouna Kone gibi oyuncular yer alıyor. (beIN Sports)